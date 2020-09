Deventer en Harderwijk krijgen miljoenen van het Rijk om nieuwe huizen te bouwen, Zwolle grijpt mis

Harder­wijks ‘avonturen­kop­pel’ weet het zeker: Nederland is klaar voor de speurtocht 2.0

8 september Ze waren de eersten in Harderwijk met een escaperoom en de coronatijd kwamen ze glansrijk door met een ontsnappingsspel via Whatsapp. De radertjes in de hoofden van adventure-goeroes Yvette en Alex Kaper staan nooit stil. Nu weer denken ze een ‘gouwe ouwe’ - de speurtocht - nieuw leven in te kunnen blazen. In een modern jasje welteverstaan. De ambities zijn hoog: ze willen er heel Nederland mee veroveren.