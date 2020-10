Deze B&B in Harderwijk is de allerbeste van ons land: ‘Ons geheim? Dat is de verrassing!’

video Personeel St. Jansdal in Harderwijk danst de Jerusalema met Ghanese collega’s: ‘Best emotioneel’

23 oktober Het swingende gospelnummer Jerusalema uit Zuid-Afrika is inmiddels hét lied van zorgmedewerkers wereldwijd. De vrolijke dans symboliseert verbondenheid en moet in deze coronatijd voor een glimlach zorgen. Het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk deed met alle liefde een duit in het zakje.