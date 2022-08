Deze broers wilden iets dat er 'nog niet was', maar mikken niet op vol terras: 'Te makkelijk’

Goede start voor noodfonds energiekos­ten in Harderwijk, maar ‘er is meer nodig’

Ruim 10.000 euro is in twee maanden tijd bijeengebracht voor minima in Harderwijk en Hierden die de boodschappen maar nauwelijks kunnen betalen. De eerste twintig tegoedbonnen zijn uitgereikt. Maar er is nog veel meer nodig, zegt initiatiefnemer Jan van der Kolk.

9 augustus