'Deze kruidnoot is echt bijzonder, het is een culinaire noot'

Hemelse Kruidnoot heet de pepernoot die chefkok Rik Jansma van sterrenrestaurant Basiliek in Harderwijk heeft ontwikkeld. Vorig jaar was het nog een experiment, dit jaar heeft koekjesfabriek Van Delft al 10.000 kilo gebakken.

,,We hebben deze pepernoot in vier dagen ontwikkeld,'' vertelt Jansma in de keuken van zijn restaurant aan de Vischmarkt. ,,In november 2016 bedacht ik het plan. Ik hou van nieuwe dingen uitproberen. Een pepernoot van een chefkok bestaat nog niet. Ik stuurde op maandag een mailtje naar Folkert Fennema, chef productontwikkeling bij Van Delft. Hij kwam de volgende dag langs. We zijn gaan experimenteren. Op donderdag was de noot klaar.''

Te laat

In eerste instantie bakte Van Delft 300 kilo Hemelse Kruidnoten, die te koop werden gelegd bij Kok CinemaxX in Harderwijk. Ze waren in no-time uitverkocht. Jansma: ,,Toen kregen we een aanvraag van een hotelketen in Amsterdam. Maar Van Delft kon de vraag niet bijhouden, we waren te laat begonnen. Dit jaar heeft Van Delft besloten de kruidnoot op grote schaal te gaan produceren.''

Het geheim van de Hemelse Kruidnoot staat in het ingrediëntenlijstje op de verpakking. De afwijkende smaak wordt met name veroorzaakt door bergamot, een zeldzame citroensoort met een wat peperige bijsmaak. Verder zit er kaneel in, geraspte sinaasappelschil, steranijs, grasboter, honing en Josephgraan.

,,Josephgraan is een oude graansoort die ontdekt is in Egyptische piramides en nu weer geteeld wordt'', vertelt Jansma. ,,Het groeit in Hierden. De naam verwijst naar het Bijbelverhaal over Jozef in Egypte. Dat vind ik leuk. Ons restaurant Basiliek heeft ook iets kerkachtigs. Het Josephgraan geeft de noot iets brossigs.''

Bijzonder

Dit jaar liggen de Hemelse Kruidnoten te koop in 35 popup-pepernotenwinkels van Van Delft. En in 7 filialen van de Bijenkorf.