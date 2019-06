Dichter Michel Martinus beschrijft eenzame visser in Harderwijk

Mooiste kunstwerk van Harderwijk

,,Voor mij is De Lopende Man het mooiste kunstwerk in Harderwijk,’’ vindt dichter Michel Martinus (70). De poëet was in 2007 en 2008 de eerste stadsdichter van Harderwijk, maar nog altijd beschrijft hij bijna dagelijks zijn woonplaats in gedichten. In dit geval gaan de gedichten over het bronzen beeld in de Zeebuurt, de man die met gebogen rug en weemoedige gelaatsuitdrukking tegen de wind in worstelt. Voor Michel Martinus symboliseert de eenzame man de Harderwijker vissers uit het verleden, die noodgedwongen met hun werk moesten stoppen toen de Zuiderzee was afgesloten.