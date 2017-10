Die gepimpte Portugese elektraboxen, dat is wat voor Harderwijk

Elektriciteitskasten in camouflagekleuren voor de Harderwijker stadsmuur? Saai! Als je er dan toch iets neerzet, doe het dan zoals in Carvoeiro aan de Portugese zuidkust. ,,Zo maak je van iets lelijks, iets heel moois", vinden Joke en Peter Sels die er afgelopen zomer op vakantie waren.

Oké, het werd dan niet de gevreesde drie meter hoge elektriciteitszuil, maar de drie kastjes die met de aanleg van de nieuwe boulevard tegen de oude stadsmuur geplaatst gaan worden, zijn oudheidkundige vereniging Herderewich niettemin een doorn in het oog. Zo liet voorzitter Matty Moggré begin deze week duidelijk optekenen in de Stentor. Jammer, onachtzaam en ontsierend, vond ze. Joke Sels, haar vriendin, las het verhaal en moest meteen denken aan de foto's die ze enkele maanden daarvoor maakte in het zonnige Carvoeiro.

Volledig scherm Een gepimpte elektriciteitskast in Carvoeiro, Portugal. © Joke Sels ,,Daar hadden ze er echt een elegante oplossing voor bedacht. Alle kastjes waren namelijk beschilderd in een thema dat bij die bepaalde plek hoorde. Stond er een bijzondere struik vlakbij? Dan was die ook op het kastje geschilderd. Een viswinkel om de hoek? Dan een paar mooie vissen op het kastje." Haar man Peter - fractievoorzitter voor het CDA in Harderwijk - zette ze fluks op de foto, met in het achterhoofd de gedachte 'er iets mee te gaan doen', mocht de gelegenheid zich voordoen. Die gelegenheid is er wat hem betreft nu dus.

Volgens het echtpaar kan zoiets namelijk ook prima in Harderwijk. ,,Uiteraard moet het wel iets zijn dat past bij Harderwijk", zegt Joke. ,,Iets met het waterfront of het visserijverleden moet prima kunnen. Een mooi uitdaging voor kunstenaars zou ik zeggen. Kijk, of je ze nou een camouflerende kleur geeft of niet, die dingen vallen toch wel op. En als dat zo is, maak er dan ook iets moois van."

Peter Sels wil weten of de wethouder ook heil ziet in dit idee en is van plan het bespreekbaar te maken in de raadscommissie ruimte komende donderdag.

Volledig scherm Een gepimpte elektriciteitskast in Carvoeiro, Portugal. © Joke Sels