Dierenorganisaties: stop met schoolreisjes naar Dolfinarium

'Wij willen dat kinderen leren dat dolfijnen vrij horen te leven in een natuurlijke omgeving in plaats van op commando circustrucs uit te voeren voor publiek', schrijft woordvoerder Dos Winkel op de website van Bite Back. 'Circussen met wilde dieren zijn verboden, maar in het watercircus dat Dolfinarium heet, wordt nog altijd verkeerde educatie gegeven over de behandeling van dieren.' Daarom vinden de betrokken dierenorganisaties dat schoolreisjes naar het Dolfinarium taboe moeten worden.

Overstelpt

,,We zijn overstelpt met reacties van kinderen, ouders en leerkrachten", zo laat Winkel weten per mail. ,,Vrijwel iedereen is het er over eens dat de brief van een goede actie is van deze acht dierenrechtenorganisaties. ,,We hebben tot nu toe maar drie boze reacties gekregen, terwijl ruim 21.500 mensen het bericht via de sociale media hebben gelezen. De scholen moeten nu beslissen wat ze gaan doen."