Directeur Stad als Podium Harderwijk vertrekt: ‘Deze manier van cultuur organiseren werkt’

Per 1 januari 2020 werd Stad als Podium Harderwijk actief. Onder die paraplu worden alle gesubsidieerde culturele activiteiten sindsdien georganiseerd. 120 voorstellingen zou de nieuwe organisatie per jaar gaan realiseren in Harderwijk, in culturele zalen en in de open lucht. Ruim tien bestaande culturele instellingen werken samen in deze nieuwe opzet en krijgen subsidies toegekend via Stad als Podium. Het is een innovatief cultuurconcept, het eerste in Nederland.