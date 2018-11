Discussie over panelen in binnenstad Harderwijk op komst

Oude bieb Harderwijk: foodhal of stadsbrou­we­rij?

15:38 Woningbouwers en verhuurders staan in de rij om de voormalige bibliotheek in Harderwijk van de gemeente te kopen en te vertimmeren. Maar eerst moet wel duidelijk zijn wat de bedoeling is. Alleen appartementen? Of ook een foodhal, een sportschool of horeca?