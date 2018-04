Distributiecentrum Ploeger in Harderwijk begin juli gereed

Het nieuwe distributiecentrum van Ploeger Logistics, dat momenteel wordt gerealiseerd op bedrijventerrein Lorentz III in Harderwijk, wordt op 8 juli officieel opgeleverd. Even werd gevreesd dat de bouw door de strenge vorst vertraging op had gelopen, maar dat lijkt dus mee te vallen.