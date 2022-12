Dit is de nieuwe weg die het Dolfinarium in Harderwijk in gaat slaan: ‘Tijden veranderen en wij moeten daarin mee’

Wie weet waar die spooktoren in bouwplan­nen Harderwijk vandaan komt?

Zo'n 1100 woningen en appartementen moeten er komen in het plan Nieuw Weiburg nabij het NS-station in Harderwijk. Omwonenden maken zich zorgen over dat aantal en de geplande hoogbouw. Wat hen vooral verbaast is die extra woontoren die in de gemeentelijke tekeningen opduikt net naast de nieuwe woonwijk. Daarover krijgen ze maar geen duidelijkheid.

