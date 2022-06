Dit is hoe voorkomen moet worden dat boerenprotesten verder uit de hand lopen

Landelijke protest­groep heeft Harderwijk op de korrel en wil langs woningen Van der Wal en Dikkeboom

Nederland in Verzet, bekend van grote coronaprotesten, kondigt een demonstratie aan in Harderwijk. De beweging van voorman Michel Reijinga wil vrijdag 1 juli om 19.00 uur een Walk of Freedom houden met vertrek vanaf de Boulevard. In een persbericht meldt Reijinga dat er ook langs de huizen van Christianne van der Wal en Norbert Dikkeboom wordt gelopen.

28 juni