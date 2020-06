Dit is waarom het duikteam van de brandweer in Harderwijk moet blijven (en in Heerde wordt wegbezuinigd)

Advies brandweer: verbod in parkeerga­ra­ge voor elektri­sche auto's of sprinkler­in­stal­la­tie

13 juni Hoe veilig is het om je auto te parkeren in een parkeergarage waar elektrische auto's geparkeerd staan of zelfs worden opgeladen? Het is niet honderd procent veilig, zegt de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, die daarom het advies heeft neergelegd bij gemeenten om in alle parkeergarages sprinklerinstallaties aan te brengen.