Dit jaar liever geen paasdrukte in Harderwijk

Medicamus doopt entree St Jansdal Harderwijk om tot Zorghelden­plein

13:30 Uit diepe bewondering voor het moedige werk van álle mensen in de zorg is de entree van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk vrijdagmorgen omgedoopt tot Zorgheldenplein. Het naambordje is aangeboden door Roland Ekkelenkamp, directeur van huisartsencoöperatie Medicamus. ,,Het symboliseert ons respect voor iedereen die meehelpt in deze strijd.’’ Relinde Weil, de bestuursvoorzitter van het ziekenhuis, onthulde het bordje.