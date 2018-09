Dit zijn 8 van de 4000 monumenten die je komend weekend kunt bekijken

open monumentendagOp Open Monumentendag, zaterdag en zondag, kun je in Nederland pakweg vierduizend monumenten met een bezoekje vereren. Dat lukt natuurlijk nooit in twee dagen. Bedenken welke van de vierduizend je misschien gaat bezoeken, is al bijna ondoenlijk. Daarom hier acht highlights uit de regio, als helpend handje.

Volledig scherm Sassenpoort. © Website Open Monumentendag Sassenpoort - Zwolle

De Peperbus is in Zwolle een monument dat iedereen kent, vindt en anders wel ziet. Daarom tippen wij de iets minder in het oog springende, maar ook zeer karakteristieke Sassenpoort. Het verdedigingswerk De Sassenpoort werd in 1893 door Zwolle overgedragen aan het Rijk, waarna het werd gerestaureerd en ingericht ten behoeve van het Rijksarchief in Overijssel. De poort is opgetrokken uit baksteen, met gebruikmaking van natuursteen - vooral tufsteen en trachiet - voor de bewerkelijke onderdelen. De Mezekouw te zien, een weergang waar de vijand met kokende olie werd overgoten. Brrr.

Voor de poort staat een gietijzeren kanon uit 1580 op een veldaffuit.

Bergkerk - Deventer

Volledig scherm De Bergkerk. © Website Open Monumentendag

In Deventer hadden we u graag naar het oudste stenen huis van Nederland willen leiden, aan de Sandrasteeg. Ware het niet dat het monument niet meedoet aan de Open Monumentendag. Dan tippen we de Sint-Nicolaas- of Bergkerk in het Bergkwartier. Een kruisbasiliek in de romaanse stijl, gesticht in de jaren 1198-1209 door het klooster Varlar bij Münster. Het Bergkwartier was toen het havenkwartier van Deventer. In de 15e eeuw werd de Bergkerk verbouwd tot een kerk met een gotisch uiterlijk. De gemeente Deventer gebruikt de Bergkerk tegenwoordig voor exposities, bijeenkomsten en concerten. Leuk om Deventer ook eens voor iets anders te bezoeken dan het Dickens Festijn.

Olifantenschuur - Apeldoorn

Volledig scherm De Olifantenschuur. © Website Open Monumentendag

Naar Paleis Het Loo, maar dan toch een keer iets heel anders? Neem dan eens een kijkje in de Olifantenschuur van het paleis. Inderdaad, een onderkomen voor olifanten. Het verhaal erachter? Stadhouder Willem V kreeg in 1786 van de VOC twee Indische olifanten uit Ceylon (het huidige Sri Lanka). Deze olifanten, Hans en Parkie genaamd, werden gehuisvest in een speciaal voor hen gebouwde schuur op het terrein van het jachtdepartement van Paleis Het Loo. Nadat Willem V in 1795 vluchtte uit Nederland, bleven de olifanten achter op Het Loo. Hans en Parkie werden door de Franse bezetters gedeporteerd naar Parijs. En de olifantenschuur? Daar verkoopt fruitteler Bouwman nu zijn waren.

'Soephuis' - Harderwijk

In 1393 stond de hertog van Gelre zijn kasteel af aan het stadsbestuur van Harderwijk. Het werd een blokhuis, een versterkt onderdeel van de stadsmuur. Een deel van de burcht werd in gebruik genomen als gevangenis. In 1673 werd het blokhuis bijna in zijn geheel afgebroken, alleen de Vanghentoren bleef min of meer overeind. Tussen 1820 en 1941 werd de toren het ‘soephuis’ genoemd. Hier werd soep uitgedeeld aan de armen. In de vloer bevindt zich nog een houten luik met daaronder een soepketel van liefst 1200 liter. Momenteel is de toren in gebruik als woonhuis. Een bezoek aan de tuin van het Oude Blokhuis is zeer de moeite waard. Wie weet krijgt u een kom soep aangeboden...

De Wildeman - Zutphen

Volledig scherm Schuilkapel De Wildeman. © Website Open Monumentendag

Schuilkapel De Wildeman in Zutphen stamt uit de 17e eeuw en was toen eigendom van de familie Haeck. De familie dreef een wijnhandel en herberg in het pand aan de Zaadmarkt 88, genaamd De Wildeman. De kapel wordt speciaal voor Open Monumentendag opengesteld door het Wijnhuisfonds, dat het vervallen pand in 1961 in ere herstelde. Wie er een kijkje wil nemen kan dat alleen doen in combinatie met een bezoek het nieuwe Muziek Museum Geelvinck (toegang tijdens Monumentendag voor de helft van de prijs) dat sinds 30 juni in het huis zit.

En het verhaal? Ontdek het zelf tijdens het bezoek. Het heeft in elk geval veel te maken met schuilende katholieken.

De Knobbel - 't Harde

Zaterdag wordt de ‘Slag bij Oldebroek’ herdacht. Tachtig jaar geleden, in 1938, hield de KNAC (Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club) samen met militairen van Defensie op de legerplaats bij Oldebroek de eerste race voor sportwagens op een afgesloten circuit (onverhard) in Nederland.

Bekende namen uit die tijd, zoals Maus Gatsonides en Piet Nortier, hadden in hun rallyauto’s jarenlang het grootste plezier in wat bekend werd als de ‘Slag bij Oldebroek’.

Deze historische rit wordt zaterdag herdacht met races op het ‘circuit’.

Het gebeurt in combinatie met Open Monumentendag bij het Artilleriemuseum op ‘De Knobbel’ bij ’t Harde.

Boskerk - Ommen

Volledig scherm De Boskerk aan de Ommerschans. © Website Open Monumentendag

Wie Ommen zegt, denkt aan de Ommerschans. De Boskerk is het voormalige kerkgebouw van de bedelaarskolonie op de Ommerschans, op de plek waar eerder een herberg stond. De kerk is van oorsprong Nederlands hervormd, maar werd later ook door de katholieken gebruikt. Hoe dat kon? De banken konden worden omgeklapt! De hervormden keken naar het westen, de katholieken naar het oosten. Later metselden de ‘partijen’ middenin de kerk een gang om een duidelijke scheiding tussen de geloven aan te brengen. Voor zover bekend is de Boskerk de enige kerk in Nederland waar katholieken en hervormden al zo vroeg in de vorige eeuw samen gebruik maakten van één kerkgebouw.

Vuurtoren - Urk

Volledig scherm Vuurtoren van Urk. © Website Open Monumentendag.