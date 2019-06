DJ Silke (11) uit Harderwijk wordt nu al geboekt met zijn ‘silent disco’

De 11-jarige Silke Pilon is gek van muziek en dat komt vooral door zijn oom. Als dj op feesten en partijen heeft hij een groot 'dj station'. Zoiets wilde Silke ook wel en hij kreeg een kleinere draaitafel om op zijn slaapkamer mee te oefenen. ,,Ik heb een demoversie van een app om zelf muziek te mixen en heb mijn oom gevraagd om mij les te geven. Ik heb geoefend om muziek in elkaar over te laten lopen en snel van nummer te switchen. Stilte wil ik niet hebben'', vertelt Silke. Zijn moeder Maryse noemt haar zoon vooral een autodidact. ,,Alles wat met techniek en muziek te maken heeft, slurpt hij op.''

Martin Garrix

Zelf is Silke geïnspireerd door Martin Garrix. ,,Een jonge Nederlandse dj die inmiddels wereldberoemd is. Als ik muziek opzocht, kwam ik vaak bij hem uit. Ik hou van muziek met veel bas en elektrische deuntjes waar niet veel in wordt gezongen.''

Tijdens een markt op de vrije-school Valentijn mocht de dj in de dop plaatjes draaien voor de kinderen. ,,Om geld in te zamelen voor een nieuwe keuken op school, waar ook kinderen in mogen. We hadden hele bakken met plaatjes, met jaren 80-muziek.''

De plaatjes waren afkomstig van Astrid Luitjes, een ouder die ook dj is en de programmering voor Aaltjesdag heeft geregeld. Ook zij is gek van muziek en daar praten ze samen over. ,,Plaatjes draaien op het schoolplein deed hij zo leuk, dat ik hem gevraagd heb voor de kinderdisco op de Aaltjesdagen. Vorig jaar was er geen muziek voor de kinderen en dat vond ik jammer. Heel bijzonder dat hij zo jong al zoveel van muziek weet. Het is zijn lust en zijn leven'', vertelt Luitjes, die namens Estrado de programmering regelt op de Stille Wei.

Dansje

Silke houdt van sfeer maken. Niet zozeer als de leukste of grappigste, maar met muziek en interesse voor techniek. Hij mag zich dit weekeinde uitleven, want op zaterdag en zondag staat hij vanaf 13.00 uur zes uur lang achter de draaitafel van de silent disco. Dat zal niet continu zijn, nuanceert zijn moeder. Silke mag vandaag alvast oefenen op een grote draaitafel. ,,Dan mag ik met Astrid meekijken. Van mijn oom heb ik heel veel muziek gekregen op een usb-stickje en sd-kaart. Happy hardcore van Paul Elstak, maar ook Michael Jackson en Arcade van Duncan Laurence. En voor de kinderen van 10 en 11 jaar heb ik Pasapas van Kinderen voor Kinderen. Veel kinderen kunnen daar een dansje op maken. Ik word er blij van als ik mensen zie dansen als ik een plaatje draai. Klasgenoten komen kijken en ik verwacht dat het heel leuk wordt.''

Silke wordt nu al geboekt. ,,Binnenkort organiseren mijn klasgenoten een strandfeest en mag ik ook gaan draaien.'' Hij is er serieus mee bezig en wil als hij 1 juli jarig is geld voor een betere draaitafel. ,,Die ik nu heb heeft een paar schakelaartjes, dat wordt saai. Later wil ik dj worden, maar wel als hobby, want ik wil ook iets in techniek doen.''

Nieuw op Aaltjesdagen De Aaltjesdagen op 7, 8 en 9 juni vormen de traditionele start van het toeristenseizoen in Harderwijk. Het driedaagse evenement kent een aantal noviteiten. Nieuw is de sloeproeiwedstrijd Haal op gelijk in Harderwijk, op zaterdag in de haven. Ook laat de Lionsclub dan duizenden badeendjes te water voor de badeendjesrace. Op zondag is de Lazy Sunday dit keer een Lazy ‘crazy’ Sunday, met een buikschuifbaan en estafettespellen op het strandeiland. ,,Een krachtmeting voor familie en vrienden, dit vonden we goed bij Pinksteren passen’’, legt voorzitter Aaltjesdagen Christel van der Stouw uit. Back to nature festival is de natuur ontdekkingstocht voor kinderen op zaterdag in het Hortuspark. Op de Stille wei is opnieuw het Happie Heppie festival met op zondag van 13.00-19.00 uur een silent disco voor kinderen met DJ Silke. Andere highlights: de programmering op de Markt met op vrijdag Samantha Steenwijk en Jackfire op zaterdag, de gratis bungee jump trampoline bij Happie Heppie en het salsafeest in het Hortuspark op zaterdagavond met latinband Extazz Musica.