Docent onwel Harderwijk, leerlingen grijpen in op school in Harderwijk: ‘Het is verschrikkelijk’

Horeca springt in gat dat kwakkelen­de retail achterlaat in binnenstad Harderwijk: hoe erg is dat?

Verdringt de horeca de retail in de binnenstad van Harderwijk? Vooral de Markt verandert steeds meer in een horecaplein. Luigi’s heeft kledingzaak Holtman overgenomen en omgebouwd tot een hippe bar, terwijl de overburen van restaurant De Graaf van Gelre lederzaak Dankers in een nieuw jasje willen steken. ,,De horeca is levensvatbaar in Harderwijk, veel winkels niet.’’

29 oktober