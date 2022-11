Docent onwel op school in Harderwijk, leerlingen grijpen in: ‘Het is verschrikkelijk’

Huilende drugsdea­ler uit Harderwijk: ‘Ik ben best wel blij dat ik ben opgepakt’

Hij begon met dealen omdat hij schulden had. Maar er liepen dingen mis en zijn opdrachtgevers eisten tienduizenden euro’s van hem. ,,Ik wilde stoppen, maar moest afbetalen”, verklaarde een 25-jarige Harderwijker vrijdag in de rechtbank in Arnhem. Hij zegt te zijn geïntimideerd en bedreigd. Huilend: ,,Ik ben best wel blij dat ik ben opgepakt.”

4 november