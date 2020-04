Dochters verliezen beide ouders uit Harderwijk aan corona: ‘Ineens moesten we twee kisten in de aarde laten zakken’

Even geen jurken maar mondkapjes uit atelier van Charla in Harderwijk

7:30 De naaimachines snorren als altijd in het atelier in Harderwijk. Maar in coronatijd is alles anders. In plaats van jurken, jasjes en shirts komen er mondkapjes uit de handen van Charla Dekens en haar medewerkers. ,,Daar is nu behoefte aan en ik kan daarin voorzien.’’