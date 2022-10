Dode bij aanrijding in woonwijk van Harderwijk: omgeving afgezet met scherm en linten

Kan nieuwbouw vm­bo-school Morgen College in Harderwijk nou wel of niet doorgaan?

De tikkende bom onder Harderwijk als onderwijsstad is nog niet onschadelijk gemaakt. Er is nog geen overeenstemming over de financiering van de nieuwbouw van vmbo-school Morgen College. Vooralsnog is een meerderheid in de gemeenteraad tegen het voorstel van onderwijswethouder Marcel Companjen.

5 oktober