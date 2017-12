Dode Harderwijkse zwanen hadden vogelgriep onder de leden

Dat lijkt tot nu toe te lukken. Maar pluimveehouders in de buurt van het Veluwemeer houden hun hart vast, nu het virus is vastgesteld in dode wilde zwanen. Daarmee ligt het op de loer voor boerenbedrijven in de buurt van het Veluwemeer. Aan beide zijden van het water bevinden zich meerdere pluimveehouders en slachterijen.

,,We zijn bang dat het virus zich nu door de lucht verplaatst, op vochtdeeltjes’’, zegt Eric Hubers. Hij is van de vakgroep pluimveehouderij van boerenbelangenorganisatie LTO. ,,De aanwijzingen worden steeds sterker.’’ Gisteren won een pluimveehouder in Friesland een innovatieprijs. ,,Hij probeert met speciale doeken vochtdeeltjes op te vangen van lucht die in de stallen wordt geblazen.’’ Hubers sprak eerder met de pluimveehouder aan de Alikruikweg bij de eenden besmet bleken met vogelgriep. ,,Hij zei dat hij er alles aan had gedaan om te voorkomen dat het virus in zijn stal zou komen. Hij was vorig jaar ook al de dupe.’’ Volgens Hubers mist het geld om gedegen onderzoek te doen naar verspreiding van virussen via de lucht op vochtdeeltjes. ,,Wat mij betreft schiet de overheid dat door.’’ Geldgebrek nekt gedegen onderzoek, ‘terwijl je met het geld dat een ruiming kost dat kan betalen’, stelt Hubers.