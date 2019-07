Dolfinarium Harderwijk opent nieuwe attractie: drie waterglijbanen voor pubers

Dolfinarium Harderwijk opent zaterdag zijn nieuwste attractie. Het is een waterglijbaan voor kinderen vanaf tien jaar. In de komende tijd wil directeur Alex Tiebot elk jaar een nieuwe attractie in het Dolfinarium presenteren.

Een maand eerder dan gepland roetsjen komend weekend de eerste kinderen van de nieuwe wildwaterglijbaan. ,,We hebben ons best gedaan de nieuwe attractie zo snel mogelijk klaar te hebben, zodat we kunnen profiteren van het zomerweer,’’ vertelt de Dolfinariumdirecteur, terwijl hij langs de nieuwe attractie loopt.

Bouwvakkers leggen de laatste hand aan de afwerking. Woensdag zijn inspecteurs van het keuringsbureau Keurmerk op bezoek geweest om te controleren of de glijbanen voldoen aan alle veiligheidseisen. Op een paar kleine punten na, zijn er geen aanpassingen nodig. Donderdag zijn enkele scherpe schroefjes aan de onderkant van de trap afgedicht en is een extra veiligheidshek geplaatst bij de uitgang van de glijbanen.

,,De inspecteur heeft de glijbanen zelf uitgetest. Vanavond gaan wij dat doen met het Dolfinariumpersoneel,’’ zegt Tiebot, die zelf ook van de roetsjbaan af wil.

Lichtgevend

Drie glijbanen telt de attractie. Ze starten vanaf een 8 meter hoog platform. De Dolle Donut, heet de eerste. De brede glijbaan is 71 meter lang en bedoeld om in te glijden met opblaasbare banden. De Zeevonk, is de naam van nummer twee, genoemd naar een lichtgevend diertje in de oceaan. Het is een 52 meter lange glijbaan, die donker is vanbinnen. Gekleurde lichtjes knipperen en geven sfeerverlichting. Nummer drie heet De Wal-rush. Hij is 25 meter lang en gaat steil naar beneden. ,,Deze is voor de lefgozers,’’ daagt de Dolfinariumdirecteur uit. ,,Hoe hoog de snelheid is weet ik niet, maar het gaat hard.’’

De drie felgekleurde glijbanen zijn gemaakt in Turkije, bij het bedrijf PolinWaterparks, een van de grotere glijbaanfabrikanten ter wereld. Het zijn waterglijbanen, dus de kinderen glijden in het water, dat van bovenaf in de banen stroomt. Aan het eindpunt plonzen de glijders niet in een zwembad, zoals bij de meeste glijbanen, maar in een horizontaal stuk roetsjbaan. Met deze constructie wil het Dolfinarium voorkomen dat de glijdende kinderen aan het eind van de roetsjbaan bovenop elkaar terecht komen.

Nieuwe attracties

Wie bovenop de nieuwe glijbaan staat kijkt uit over het Dolfinariumpark en ziet dat er nog een paar lege ruimtes zijn op het park. De directeur heeft al ideeën voor de invulling, maar hij wil er nog niet te veel over kwijt. ,,Eerst maar eens zien hoe de ervaringen zijn met de nieuwe glijbanen,’’ zegt hij. ,,We willen in elk geval dat er meer te beleven is in het Dolfinarium dan alleen dieren kijken. Daarom willen we dat er attracties bij komen. De komende tijd wil ik elk jaar iets nieuws presenteren.’’

Hij licht een tipje van de sluier op. ,,Misschien komen er nog glijbanen bij in de toekomst. Maar het kan ook zijn dat we een Lazy River maken, een wildwaterrivier waar kinderen met opblaasbanden doorheen gaan. Of een schommelschip. Of een mini-achtbaan. Kleinschalige familieattracties. Niet een wilde Python-achtbaan of zo. Het Dolfinarium is een familiepark voor jonge kinderen en dat houden we zo.’’

Op zaterdag 13 juli zijn de nieuwe glijbanen voor het eerst beschikbaar voor Dolfinariumbezoekers.