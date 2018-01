,,Ik loop al wat jaartjes mee in deze wereld en heb grote verschillen gezien in de manier waarop organisaties in Europa hun aantallen berekenen", aldus Van de Hoef in een persverklaring. ,,Sommige parken rekenen kinderen tot 3 jaar niet mee, anderen wel. Sommige parken rekenen gratis bezoekers wel mee, anderen niet. Weer andere organiseren soms events of zakelijke bijeenkomsten, waarvan de bezoekers al dan niet worden meegerekend. Ik ben zelfs attracties tegengekomen die jaarkaarthouders zeven keer rekenden. Dat was volgens hen het gemiddeld aantal keer dat de jaarkaarthouders de attractie bezochten."