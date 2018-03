Dolfinarium in Harderwijk houdt fluitwedstrijd

Voor de walrussen in het Dolfinarium is het paringstijd. Om die reden probeert Nikolai (22) al wekenlang zijn vrouwelijke soortgenoten te verleiden met zijn gefluit. Met succes, want hij heeft al twee dames aan de haak geslagen. Het gefluit is in een straal van drie kilometer te horen, dus veel inwoners van Harderwijk kunnen er van meegenieten.