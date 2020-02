Dolfinarium in Harderwijk trekt educatieve lijn door: ook zeeleeuwenshow wordt vernieuwd

Iconische Harderwijk­se ijssalon weer open dankzij kroegbaas

27 februari Tot ieders verbazing hield de IJszaak in Harderwijk vorig jaar zomer de deuren gesloten. Voor de eerste keer in decennia was er geen schepijs verkrijgbaar in het winkeltje in de Wolleweverstraat, dat jarenlang werd gerund door de familie Ten Hove. Met dank aan Martijn Leusink (31) vliegen de bolletjes ijs vanaf volgende maand weer over de toonbank.