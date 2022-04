Dolfinarium past slogan aan na klacht actiegroep: ‘Misschien wel beter dan we hadden’

Dolfinari­um ‘verspreidt leugens met slogan’: klacht bij Reclame Code Commissie

De reclameslogan van het Dolfinarium in Harderwijk zet kwaad bloed bij House of Animals. ‘Ontdek, Beleef, Bescherm’ is volgens de actiegroep ‘leugenachtig’ en ‘strooit zand in de ogen van potentiele bezoekers’ van het zeezoogdierenpark. House of Animals heeft een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie.

17 augustus