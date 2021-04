Dolfinarium stopt met showelementen in voorstellingen

Hulp in de huishou­ding op de Veluwe wordt per 1 juni gedaan door Eefke Thuishulp, maar er verandert niks, zelfs de hulp blijft dezelfde persoon

17 april Eefke Thuishulp neemt per 1 juni alle klanten en personeel over van Zorggroep Noordwest Veluwe voor hulp in de huishouding bij ouderen in Putten, Ermelo, Harderwijk en Nunspeet. ,,Voor de klanten verandert er niks, ze behouden hun oude, vertrouwde hulp van de medewerker die ze al kennen’’, belooft directeur Fenneke Meerveld van de nieuwe aanbieder.