Dolfinarium wil bruinvissen fokken

Kamervragen om streep door intercitystop Harderwijk te voorkomen

5 februari SGP'er Roelof Bisschop stelt namens zijn partij Kamervragen over het negatieve advies voor een intercitystop in Harderwijk. Hij wil van Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, weten of er nog ruimte is voor overleg en onderzoek van vervolgstappen om te voorkomen dat er zonder meer een streep wordt gezet door een intercitystop in de havenstad.