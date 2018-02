Dolfinarium wil op termijn bruinvissen fokken

Het Dolfinarium in Harderwijk werkt aan een fokprogramma voor bruinvissen. De Partij voor de Dieren in Gelderland heeft hierover inmiddels vragen gesteld.

Het zeezoogdierenpark heeft bij de provincie ontheffing gevraagd voor het houden van zeven bruinvissen. De provincie is bereid daaraan mee te werken. Het Dolfinarium heeft nu een in het park geboren jonge bruinvis. Twee andere bruinvissen zijn opgevangen bij SOS Dolfijn, nadat ze waren aangespoeld. De dieren kunnen in het wild niet meer overleven.

Vorig jaar was het nog de bedoeling dat de dieren zouden verhuizen naar zusterpark Deltapark Neeltje Jans en onderzoeksinstituut Seamarco. Dat ging uiteindelijk niet door. Volgens het Dolfinarium is er geen andere oplossing dan de beide zoogdieren op te nemen in het Dolfinarium. ,,En daarvoor is een ontheffing nodig van de provincie", zegt woordvoerder Taco Rietveld.

Ontheffing

Het park zegt ruimte te hebben voor maximaal zeven bruinvissen en voor dat aantal is nu ontheffing gevraagd. ,,Dan hoeven we bij een volgende bruinvis die niet teruggezet kan worden in de natuur, niet opnieuw een aanvraag in te dienen.''

In de toelichting bij de ontheffing staat dat vier bruinvissen eerder zijn uitgeleend aan Neeltje Jans en Seamarco en dat die mogelijk terugkomen. Daarmee zou de ruimte volledig zijn bezet. Maar daarvoor bestaan volgens Rietveld geen concrete plannen. Onlangs overleed overigens een van die vier bruinvissen.

De bruinvissen mogen volgens de ontheffing in het Dolfinarium worden gehouden 'voor educatieve tentoonstelling en research doeleinden'.

De Partij voor de Dieren vraagt zich af of het zeedierenpark wel de meest geschikte plek is om bruinvissen te houden en waarom er precies van zeven wordt uitgegaan.

Nieuwe dieren

Vooral de opmerking in de ontheffing dat het Dolfinarium 'voornemens is een fokprogramma op te zetten voor de bruinvis' baart de partij zorgen. Het is volgens statenlid Luuk van der Veer niet duidelijk waar de nieuwe nieuwe dieren gehouden zouden moeten worden en of het mogelijk is die dieren op termijn uit te zetten..