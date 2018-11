Doodsoorzaak baby bij kinderopvang Harderwijk nog onduidelijk

Puttenaren in verzet: Stop jacht op bewoners Gelderse recreatie­wo­nin­gen

8:36 Veluwse gemeentes opgelet: een luis in de pels is in de maak. Puttenaren Zeger Wijnands en Cor van Rouwendaal mobiliseren eigenaren van Gelderse vakantiewoningen in hun gevecht om permanente bewoning toe te staan. ,,De strijd is nog niet gestreden, we zijn momenteel munitie aan het verzamelen.’’