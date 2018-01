Dorpshuis Hierden krijgt 8.000 euro van Burgerweeshuis

Johan de Groot reikte namens het Burgerweeshuis het geld uit aan Hannes Franken, de beheerder van het Dorpshuis. Burgerweeshuis is sinds 1937 niet meer in functie voor wezenopvang, maar deelt nu geld uit aan projecten in Harderwijk. In eerste instantie aan armen en behoeftigen, zoals de Voedselbank of de dagopvang voor daklozen in de synagoge, in tweede instantie aan jeugdprojecten zoals scouting of de kanovereniging en in derde instantie aan sociale, sportieve of culturele activiteiten in Harderwijk en Hierden. Burgerweeshuis probeert het gat te dichten dat de lokale overheid laat vallen met subsidies. Op die manier wil het Burgerweeshuis de levendigheid in de stad bevorderen. Elk jaar deelt Burgerweeshuis Harderwijk 100.000 euro uit.