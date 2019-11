Dozen vol illegaal vuurwerk in woonstraat Harderwijk

Subsidie blijft (nog) uit voor nieuwbouw Voedsel­bank Harderwijk

11 november Het is nog lang niet zeker of de Voedselbank Harderwijk straks over een nieuw en groter pand kan beschikken. Volgens het bestuur van de Voedselbank is een Harderwijkse ondernemer bereid om een geheel nieuw pand voor hen te bouwen. De inrichting van dat gebouw moet echter door een andere partij worden gefinancierd. De gemeenteraad van Harderwijk staat vooralsnog niet te springen om geld in het project te steken.