Drama voor restaurant Bonanza in Harderwijk: paar dagen voor heropening na coronastilte breekt brand uit

Gas van koeienmest van Bio Energie Centrale Harderwijk stroomt recht­streeks bij huishou­dens binnen

21 mei Het was een veelbelovend innovatief bedrijf, waar van uit het hele land met belangstelling naar werd gekeken: de Bio Energie Centrale Harderwijk. Maar een kapotte mestsilo gooide roet in het eten, want miljoenen liters drijfmest verspreidden zich een jaar geleden over het bedrijfsterrein. Hoe is het nu, een jaar later, met de energiecentrale?