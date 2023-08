Dramatische dood van huisarts Bert ter Horst (60) in Italië schokt Harderwijk: ‘Hij was zo’n lieve man’

Frustratie over afgesloten pinauto­maat in het centrum van Putten: ‘Het duurt al zó lang, echt belache­lijk’

Flappentappen is steeds minder vanzelfsprekend. Toch zijn er in Putten veel mensen die gebruik maken van de openbare geldautomaat. In het dorp is er daar nog maar één van die dagelijks beschikbaar is, aan de Verlengde Dorpsstraat. Maar die automaat is al een tijd buiten werking, tot frustratie van winkelaars. ,,Ik vind dit echt niet kunnen.’’