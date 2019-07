Drie houten tiny houses voor Drielanden Harderwijk ogen sprookjesachtig

video Athlos Harderwijk: ‘De strijd om een veilige oversteek N302 is nog maar net begonnen’

16 juli ,,Het is geen kwestie of er een keer iets vreselijks gebeurt, maar wanneer.’’ Met deze grote zorg in het achterhoofd, bijt het bestuur van atletiekvereniging Athlos zich vast in de kwestie rond de oversteek over de Leuvenumseweg (N302). Wekelijks passeren daar honderden sporters de drukke weg. De provincie weigert maatregelen te treffen, maar daar neemt Athlos geen genoegen mee.