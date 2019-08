Drie keer Niks: Bob de brouwer uit Harderwijk heeft 'bingo' met bier

Scheeps­wrak Zeewolde is de in 1893 voor Harderwijk gezonken tjalk ‘De Drie Gezusters’

12 augustus Een scheepswrak dat in de jaren zeventig is opgegraven in Zeewolde, blijkt de in 1893 gezonken De Drie Gezusters te zijn geweest. De tjalk zonk in de toenmalige Zuiderzee voor de kust van Harderwijk. Dat concludeert Maritiem archeoloog Yftinus van Popta na uitvoerig onderzoek.