Drie miljoen pepernoten verkocht bij Van Delft Harderwijk

De pepernotenwinkel aan de Luttekepoortstraat in Harderwijk sluit vandaag weer de deuren. In een kleine drie maanden gingen zo'n drie miljoen pepernoten, in tal van smaken, over de toonbank. Straks trekt Y.A.M. weer in het pand.

De massale afname van het snoepgoed is grotendeels toe te schrijven aan de trouwe klandizie uit de omgeving. ,,We hebben veel klanten uit Harderwijk gehad, die kwamen ook telkens weer terug", zegt Marissa Meulstee-Kok, shopmanager voor Van Delft in Harderwijk en tevens mede-eigenaresse van Yoghurt and More.

Truffelpepernoten

Yvonne Duits (69) is al twee keer langs geweest bij Van Delft en nu is ze weer terug om een voorraadje truffelpepernoten in te slaan. Dat ze hier voor een derde keer is om inkopen te doen heeft dan ook een reden. ,,De pepernoten staan bij mij thuis op een tafeltje waar iedereen langsloopt", zegt ze.

Ook Tanja Roos (44) is een liefhebber van pepernoten. Normaal haalt ze alle smaken bij de vestiging in Amersfoort, maar nu ze in Harderwijk was besloot ze om hier even langs te gaan. Ze heeft al een aantal varianten geproefd, karamel-zeezout blijkt haar favoriet te zijn. Toch gaat ze dit keer voor een andere smaak. ,,Nu gaan we de cappuccinosmaak proberen", vertelt ze.

Karamel-zeezout

Niet geheel toevallig is karamel-zeezout ook de best verkochte smaak is in Harderwijk. Ook stroopwafel en appeltaart gingen veelvuldig de toonbank over. De biologische pepernoten waren het minst in trek bij het publiek. Ook de volkoren variant was minder populair dan de andere smaken.

Behalve de lokale nieuwsgierigheid kwamen er volgens de mede-eigenaresse ook veel klanten uit andere gebieden. ,,Er kwam zelfs een oude man uit Nunspeet een aantal keer op de fiets hier naartoe, speciaal voor de pepernoten", vertelt Meulstee Het aantal klanten was over het algemeen het hoogst op zaterdag. ,,Dan stonden we hier met vier man tegelijk", zegt ze.

Op 9 december komt Y.A.M. weer terug op de plek van Van Delft. Kunnen we volgend jaar rond deze tijd weer terecht bij het pepernotenwinkeltje in Harderwijk? ,,Dit jaar liep het erg goed. We zijn nu aan het kijken hoe we dat voor volgend jaar gaan faciliteren", zegt Meulstee.

Vijf miljard

In totaal heeft het bedrijf Van Delft, gevestigd aan de Marconistraat, dit jaar vijf miljard pepernoten verkocht. ,,Niet eerder werden zoveel pepernoten gegeten, zegt directeur Oscar de Lange.