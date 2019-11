Drie voertuigen betrokken bij ongeval op A28 bij Harderwijk

Buurt hangt spandoeken op in protest tegen migranten­ho­tel in Harderwijk: ‘Wat zijn de gevolgen voor ons?’

Ze zijn bang voor de gevolgen die het huisvesten van ongeveer 200 arbeidsmigranten in hun buurt met zich meebrengt. Over het nog te bouwen migrantenhotel aan de Goede Reede, op de grens van Harderwijk met Ermelo, is daarom volgens buurtbewoners het laatste woord nog niet gezegd. Ze hebben zich als actiecomité verenigd onder de naam 'geengoedidee'. Eerste wapenfeit: spandoeken in de straat.