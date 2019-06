Drie weken na fietscrosscrash ziet Hierdense Ruby Huisman deelname aan WK BMX al weer zitten

De begroeting met teamgenotes was warm. Judy Blaauw, teamgenote en de fietscrosser waarmee Ruby Huisman samenwoont, knuffelt haar bijna plat. Huisman oogt - slechts drie weken na de crash in Sarrians - relaxed. Slechts een klein deukje onder haar oogkas wijkt af. Ze begint met goed nieuws. ,,Ik ben vandaag bij de trauma arts geweest. Ze hebben nog een gebroken rib gevonden, lucht waar geen lucht moet zijn en een beschadiging aan mijn lever maar, hij had ook goed nieuws. Mijn lichaam geneest zo snel dat hij het WK over vier weken nog wel ziet zitten. De kaakchirurg moest even wennen aan het idee toen ik hem vroeg of een helm op kwaad kon maar ook hij was na bestudering van de aangroei, snel positief.”