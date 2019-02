Droomreis werd Spaanse nachtmerrie: ‘Mijn vader wil naar huis!’ zegt Yvonne uit Harderwijk

Bij aankomst in Alicante gaat het meteen mis. De vader van de Harderwijkse, die niet met naam in de krant wil, wordt onwel als hij op de roltrap van het vliegveld staat en maakt een lelijke val. Hij breekt zijn nekwervel op twee plekken, vertelt zijn dochter. ,,De tanden van de roltrap staan in zijn lichaam gegraveerd.’’ Wég vakantie waar ze zich zo op hadden verheugd. ,,Mijn ouders waren vorig jaar 50 jaar getrouwd en kregen deze week aangeboden van een oom en tante die in Spanje overwinteren’’, zegt Doejaaren.

Privékliniek

Het blijft lang onduidelijk hoe haar vader moet worden behandeld, gaat ze door. ,,Wel of niet opereren, kan hij wel of niet naar huis? Na drie weken krijgt hij eindelijk de behandeling die hij nodig heeft, een halo brace.’’ Dit is een constructie op het lichaam die hoofd en nek stabiel houdt. Haar vader, die na twee ziekenhuizen nu in een privékliniek ligt, krijgt vervolgens te horen dat hij naar huis mag. Eindelijk, zegt zijn dochter. ,,Van nature is hij optimistisch, maar nu ziet hij het niet meer zitten. Hij heeft heimwee en wil naar huis. En hij is ziek, naast zijn gebroken nekwervels, heeft hij een ontsteking aan de urinewegen, longontsteking en bloedarmoede.’’

Slopend

Probleem opgelost? Niet bepaald. Want in het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk is geen kamer beschikbaar, zegt Doejaaren. ,,We zijn nu bezig met het UMC in Utrecht, maar we hebben nog geen zekerheid. Is de vlucht eindelijk geregeld, is er geen ziekenhuisbed!’’ Ze wisselt de bezoekjes aan Spanje af met haar zus. Hun moeder wijkt niet van de zijde van hun zieke vader. Slopende weken zijn het. ,,Het is zwaar, laten we hopen dat er ergens een kamer is waar mijn vader kan herstellen’’.