Drugsdealer ‘Appie’ uit Harderwijk krijgt boete van ruim een ton: ‘Zelfs vervanging tijdens vakantie was geregeld’

‘Veluwse vetkoning’ gaat 5 miljoen criminele winst terugbeta­len

De totale criminele winst in de fraude rond Biodiesel Kampen BV zou 58 of zelfs 70 miljoen euro bedragen. Daarvan betaalt de voormalig eigenaar nu 5 miljoen euro, meldt de officier van justitie vandaag. Biodiesel ging in 2019 in een groot fraudeschandaal ten onder.

13:55