Drugspand opgerold in Harderwijkse binnenstad, ‘Dit tolereren we niet’

Voor het eerst een vrouw en iemand van D66: nieuwe burgemees­ter Nunspeet is ‘aardschok voor gemeente’

Applaus, bloemen en zoenen. Céline Blom (50) is donderdagavond het stralende middelpunt in de raadszaal. Ze is voorgedragen als nieuwe burgemeester van Nunspeet. Dat is donderdag bekendgemaakt tijdens een openbare raadsvergadering. De dolgelukkige Blom wordt daarmee de eerste vrouwelijke burgemeester van Nunspeet.