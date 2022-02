Drugswoning mag niet dicht van rechter: dreigt het einde voor spierballenvertoon van burgemeesters?

update & video 30.000 eenden en kippen vergast na vogelgriep in Hierden en Zeewolde, vervoers­ver­bod voor 42 bedrijven in de regio

Bij pluimveebedrijven in de gemeenten Hierden en Zeewolde is vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen worden in Zeewolde 15.000 kippen vergast door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en in Hierden 15.000 eenden. Door vervoersverboden worden 42 andere bedrijven in de regio getroffen.

3 februari