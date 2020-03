Druk op onderzoek terugvordering en boetes bij uitkeringen in Harderwijk, Ermelo en Zeewolde

Bomen in plaats van beton in voorzet van GroenLinks voor boulevard Harderwijk

2 maart Bomen en bloemen in plaats van beton en picknickbanken. En een buitenpodium in plaats van een grote parkeergarage. Dat zijn de ingrediënten van het alternatieve plan van GroenLinks in Harderwijk voor het Dolfinariumeiland. ,,Zorg dat het leefbaar blijft in de binnenstad.’’