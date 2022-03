Duits echtpaar verliest ‘unser Hai’ bij brand in Harderwijk: ‘Twintig jaar van ons leven zat in dat bootje’

Politiek Harderwijk is best tevreden over zichzelf, ’maar maak nou eens echt die keuze’

Natuurlijk ging het over afval, gisteravond in het grote verkiezingsdebat van Harderwijk. En over hoe groot - en hoe hoog - de stad mag worden, over duurzaamheid en overal 30 kilometer per uur. En over de pandemie en de grondwet. ,,Hé, praat ’s over Harderwijk!’’

