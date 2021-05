Duitse en Nederlandse organisaties weten het zeker: ‘Harderwijkse dolfijnen worden in China uitgebuit’

Zieken­hu­izen in regio staan klaar om te prikken, maar het wordt nog een hele puzzel

7 mei De ziekenhuizen in Oost-Nederland werken mee aan de grootschalige landelijke vaccinatiecampagne in Nederland. Hoe dat er in de praktijk uit gaat zien, wordt nog uitgewerkt. Zo wil bijvoorbeeld Gelre ziekenhuizen niet in eigen huis gaan prikken omdat er dan teveel mensen over de ziekenhuisvloer komen.