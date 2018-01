‘Duitsers onder indruk van Harderwijk’

Marcel Schipper kijkt terug op negen dagen Harderwijk-promotie door diverse vrijwilligers. ,,Het Duitse publiek kent Harderwijk wel een beetje, maar is verrast door wat we nu te bieden hebben. Gastvrijheid wordt zeer gewaardeerd en er is al vraag naar arrangementen. Ook zijn er contacten gelegd met bootverhuurbedrijven in Friesland.’’