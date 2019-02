Duizenden bijen in gevaar na vernieling kasten in Harderwijk

Jongeren hebben afgelopen zondag vier bijenkasten in het park Walstein in Harderwijk vernield. Voor het leven van zeker duizenden dieren wordt gevreesd: ,,Zoiets doe je niet.”

Inmiddels is het hok eromheen weer hersteld en is er aan de vier kasten nauwelijks nog iets te zien. Maar hoe groot de schade écht is voor de vier bijenvolken in park Walstein in Harderwijk wordt pas over ruim een maand duidelijk. Jongeren hebben afgelopen weekend de kasten omver geduwd en vernield, met waarschijnlijk duizenden dode dieren als gevolg.

,,Het is zondag gebeurd. De kasten zijn door jongeren omver gegooid”, zegt Theo Goosen van Wijkplatform Frankrijk, de buurt waar park Walstein te vinden is. De organisatie heeft in het gebied voor meerdere initiatieven gezorgd. ,,Een jongetje zag het van een afstand gebeuren. Hij heeft zijn broer opgehaald en toen ze terugkwamen, gingen de vandalen er vandoor. We hebben gelijk één van de imkers gebeld en die heeft alles zo goed mogelijk hersteld. Maar waarschijnlijk is het al einde verhaal.”

Sterven

De bijen zijn van imker Frans Oudendorp. ,,Ik heb ze hier sinds de herfst in samenspraak met het Wijkplatform.” Hij legt uit waarom nu nog niet duidelijk is hoe het met de dieren gaat. ,,Bijen zijn in de winter in rust. De Koningin moet op 37 graden blijven. Wij kunnen er niet bij totdat het buiten weer een graad of 15 is. Maar door de vernielingen is het waarschijnlijk te koud geworden voor de Koningin en sterft ze. En als zij dood gaat, volgen alle andere bijen uiteindelijk ook.”

Oudendorp vreest in ieder geval voor het leven van de bijen in twee van de vier kasten. ,,Ik heb dit nog nooit meegemaakt. De kasten staan netjes afgesloten in een hok. Ik dacht dat het veilig zou zijn. De daders hebben geen idee wat ze mij er mee hebben aangedaan. Zoiets doe je niet met beesten.”

Schade verhalen

Inmiddels is er al overleg geweest tussen het Wijkplatform en de imker. ,,Wij gaan eventuele schade betalen. Dat is zo’n honderd euro per kast. We gaan proberen dat te verhalen op de daders. We willen hier dit voorjaar nog extra fruitbomen plaatsen. Dan zijn bijen natuurlijk belangrijk”, zegt Theo Goosen.

Een aantal jaren geleden kwam Evert Vos al met het idee om insectenhotels en bijenkasten te plaatsen in het parkje. ,,Zoiets doet pijn”, zegt de initiatiefnemer over de vernieling. ,,Hopelijk heeft iemand iets gezien. Het hok staat goed in het zicht.” De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen van de vernieling.