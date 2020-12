Duurzame borden van rijstvlies in Harderwijk doelwit van vandalen

Omstreden woontoren in Waterfront Harderwijk wordt kleiner en smaller, maar gaat er toch komen

11 december Smaller, een tikkeltje minder hoog en nog duurzamer, maar die ‘iconisch toren’ in het toekomstige park in het Waterfront van Harderwijk gaat er toch komen. Tenminste: als het aan wethouder Bert van Bijsteren ligt. Na ruim twee jaar soebatten met projectontwikkelaar en omwonenden zijn de definitieve uitgangspunten bekend. ,,We kunnen niet iedereen ter wille zijn, maar dit is het beste voor Harderwijk’’.