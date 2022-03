‘Echte VVOG’er’ Wouter (23) geniet van zijn laatste maanden in Harderwijk: ‘De beslissing deed pijn’

Een echte VVOG’er

Het was 16 maart 2019 en de derby eindigde in Ermelo 1-1. ,,Ik was toen 20 en had pas drie of vier wedstrijden in het eerste gespeeld. Ik was gespannen, maar dat viel weg in de warming-up. Hennie in ’t Hof, de trainer, zei dat ik moest genieten van de minuten dat ik hier mocht staan. Juist omdat ik een echte VVOG’er ben. Ik pakte een paar ballen en zat gelijk lekker in de wedstrijd. We kwamen voor, ik keepte een goed pot, alleen door een vrije trap waarbij de bal zwabberde, werd het nog gelijk.’’